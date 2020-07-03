Кравчук заявил, что восстановить Донбасс Украине «поможет» Россия

Киев, 3 июля. Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что руководство страны боится возвращения Донбасса под свой контроль.

Мураев говорил, что страх перед возвращением Донбасса, объясняется тем, что Киеву придется выплачивать пенсии, искать средства на восстановление территорий, разбираться — кто «герой», а кто «преступник» и возбуждать уголовные дела против последних.

Кравчук заявил, что не слышал от политического руководства Украины пессимистических заявлений по этой теме.

«Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях не допускаем, что нам не нужен Донбасс», — цитирует Кравчука НСН.

Экс-президент Украины добавил, что Россия «поможет» Киеву в восстановлении инфраструктуры в Донбассе.

«Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — сообщил Кравчук.

Ранее бывший президент Украины обвинил руководство европейских стран в непоследовательности. Он обратил внимание, что власти государств вводят санкции против России, однако вместе с тем участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2» и обсуждают ослабление ограничительных мер. Политик призвал остановить «агрессивные дела» объединенными действиями международной коалиции.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против объявивших о независимости жителей Донбасса. Население восточных регионов Украины поддержало создание Луганской и Донецкой народных республик после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Согласно данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали 13 тыс. человек.