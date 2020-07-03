Галкин грубо пошутил над Бабкиной, которая пережила пневмонию

Москва, 3 июля. Народная певица Надежда Бабкина и поп-исполнительница Клава Кока стали участницами YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». В начале выпуска юморист жестко подшутил наб Бабкиной, вспомнив, как она оказалась при смерти после заражения пневмонией.

Ведущий сказал шутку, когда представлял звездных гостей друг другу.

«Ты подтвердила древнюю народную истину — надежда умирает последней!» — заявил Галкин.

Несмотря на неуместное заявление, Надежда Бабкина восприняла слова юмориста спокойно и лишь ответила: «Да брось ты!». Тем не менее, это оказалась не одна грубая шутка Галкина. После он обратил внимание на супруга народной певицы и их разницу в возрасте. Однако позже ведущий перевел эту тему на себя.

«Вот смотри, у меня разница 27 лет с женой, у нее (Надежды Бабкиной. — прим. ФАН) 30 с мужем. Твоего мужа скоро зачнут!» — обратился юморист к молодой исполнительнице Клаве Коке.

Во время шоу Бабкина также рассказала о видениях, которые она испытала при выходе из комы. По ее словам, когда она была без сознания, она увидела центрифугу с жужжащим звуком, которая в какой-то момент «бац — и остановилась». В этот момент артистка увидела серебристый цвет, а после вышла из комы.

Напомним, Бабкину госпитализировали в начале апреля. Артистка почувствовала себя плохо после празднования 70-летия. Из-за двусторонней пневмонии исполнительницу пришлось ввести в медикаментозную кому. В середине апреля ее перевели из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске и вскоре выписали.