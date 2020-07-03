Газета WSJ заявила об увеличении числа подлодок РФ в Атлантике

Вашингтон, 3 июня. Американская газета Wall Street Journal заявила, что российские подводные лодки якобы испытывают силы НАТО в Северной Атлантике. По мнению журналистов, в конце 2019 года РФ провела одни из крупнейших учений со времен холодной войны.

Автор статьи утверждает, что в конце прошлого года не менее 10 российских субмарин покинули свои базы в Арктике и взяли курс на запад. Данные действия зарубежные эксперты расценивают как показ «силы и амбиций российского флота по защите собственных территорий», а также «демонстрацию мощи в Атлантике».

Отмечается, что «возрождение российского подводного флота» уже вызывает опасения у НАТО, поскольку в случае конфликта страны Альянса рассчитывают на помощь США, которая должна поступить именно через Атлантику.

«Российские подводные лодки могут пересечь Атлантику и остаться незамеченными у восточного побережья, даже поразить цели в США или Европе», — приводит WSJ слова директора Института морских исследований России при Военно-морском колледже США Майка Петерсена.

Напомним, ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила о проведении учения в акватории Баренцева моря с участием атомных и дизель-электрических подводных лодок. Задействованные в маневрах подлодки осуществили торпедные стрельбы в дуэльном варианте. Подлодки выпустили по условному противнику по паре учебных торпед. После завершения маневров подводные лодки вернулись в пункты постоянного базирования.