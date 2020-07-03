Бабкина рассказала о видениях во время комы

Москва, 3 июля. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о необычных видениях, которые она увидела в момент выхода из комы.

«Есть (свет в конце тоннеля. — Прим. ФАН). Видела свет, голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга», — сообщила она в эфире YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Певица показала рукой в воздухе центрифугу с жужжащим звуком, которая в какой-то момент «бац — и остановилась». В этот момент артистка увидела серебристый цвет, а после вернулась в сознание.

«И голоса слышны врачей, про что они говорят на своем каком-то медицинском языке. Я им первое что сказала, когда они повезли меня в реанимацию: «Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо, но моя жизнь в ваших руках», — сообщила она.

Напомним, Бабкину госпитализировали в начале апреля. Артистка почувствовала себя плохо после празднования 70-летия. Из-за двусторонней пневмонии исполнительницу пришлось ввести в медикаментозную кому. В середине апреля ее перевели из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, который еще называют «звездным», и вскоре выписали.

В клинике Бабкина провела месяц, сейчас она чувствует себя хорошо и уже приступила к работе. Отметим, что некоторые поклонники певицы заподозрили ее в том, что на самом деле артистка не болела пневмонией, а просто делала себе очередную пластическую операцию. Такой вывод они сделали, посмотрев видеообращение звезды, которое она опубликовала после выписки. Еще раз Бабкина удивила фанатов на съемках нового выпуска передачи «Модный приговор». Из-за этого в соцсетях снова стали обсуждать, что певица пытается всех обмануть.