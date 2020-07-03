Эксперт рассказала, почему могут не пустить в страны Шенгена

Москва, 3 июля. Адвокат, партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Вероника Сальникова рассказала, почему россиян могут не пустить в страны Шенгена.

По словам эксперта, заявитель, подавая документы на визу, может столкнуться с отказом по целому ряду причин. В том числе из-за неполного или ненадлежащего пакета документов.

Сальникова отметила, что свои требования к документам выдвигает каждое государство, и помимо установленного перечня, как правило, заявители прикладывают ряд дополнительных документов, которые обосновывают заявленные в анкете сведения.

«Необходимо очень внимательно изучить требования к документам и перед подачей проверить, все ли собрано в надлежащем виде. Несоответствие сведений в документах (или даже подложность сведений, подделанные справки) либо отсутствие какой-то бумажки может стать причиной отказа», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Отказать в выдаче визы также могут в случае предоставления документов, которые содержат неактуальные данные. В некоторых странах существуют ограничения, касающиеся посещения других стран и наличия в паспорте одновременно действующей визы в эти страны.

Но даже наличие визы не означает, что человека беспрепятственно пустят в Шенгенскую зону. Основанием для ограничения въезда могут стать въезд не в ту страну, которая выдала визу, отсутствие подтверждающего цель поездки документа, вирусное заболевание, беременность и опьянение.

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия и Кабо-Верде с 4 июля текущего года отменяют взаимные визовые требования. Соглашение между правительствами двух стран подразумевает возможность въезжать на территорию другого государства без получения визы на срок до 60 дней. Мера не распространяется на граждан, въезжающих с целью осуществления трудовой деятельности, обучения или постоянного проживания.