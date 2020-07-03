Гоген Солнцев рассказал, где решил похоронить свою пожилую супругу

Москва, 3 июля. Скандальный шоумен Гоген Солнцев заявил, что уже приобрел место на кладбище для своей пожилой супруги Екатерины Терешкович. Женщина жива, однако муж решил приобрести участок для захоронения заранее.

«Покой Катя найдет на сельском кладбище в Брянской области. Там прекрасное место: растут березки, недалеко протекает река. И, главное – недорого <…> Катя пока жива, но не ровен час – отправится на тот свет. У нее уже возраст, сами понимаете. Поэтому я решил заранее купить места на кладбище», — заявил Солнцев.

Шоумен считает, что его супруга заслуживает быть похороненной на данном кладбище. Кроме того, Солнцев выкупил сразу два места. Сначала он планировал быть похороненным вместе с Терешкович, однако после отказался от своего решения. Возможно, второе место будет предназначаться для новой подруги шоумена, Лидии Алифиренко. Об этом сообщает издание «Собеседник».

Солнцев также отметил, что в Москве найти могилу для супруги было бы трудно, поскольку в столице стоимость выше. Кроме того, в Брянской области у пары есть друзья, которые смогут присматривать за могилой.

Напомним, ранее звезда «Дома-2» Гоген Солнцев пожаловался на безденежье и попросил помощи у государства. По словам Солнцева, он нуждается в государственной поддержке. Артист живет вместе с женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович и любовницей и питается «хлебом и водой».