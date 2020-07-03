В МЧС РФ предупредили об опасности купания на надувных матрасах

Москва, 3 июля. Специалисты МЧС РФ посоветовали отказаться от заплывов на надувных матрасах, поскольку они предназначены, чтобы загорать на берегу. Об этом говорится в рекомендациях спасательного ведомства.

В МЧС отметили, что в российских регионах стартовал купальный сезон.

«Из правил, которые помогут как минимум не испортить отдых, а как максимум сохранить жизнь, — это не плавать на надувных матрасах или камерах, они предназначены для загорания на берегу», — цитирует ТАСС рекомендации МЧС.

В ведомстве также посоветовали не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не устраивать там игры, связанные с захватами. Чтобы избежать внезапных судорог, спасатели рекомендуют пристегивать к плавкам булавку.

Лучше всего купаться утром или вечером, когда нет опасности перегрева.

Ранее начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС Дмитрий Тарасов сообщил, что в этом году, по сравнению с прошлым летом, число санкционированных пляжей по стране снизилось почти в три раза.

По его словам, в этом году удалось снизить число трагических случаев на воде на 9%. Однако при этом возросло количество детей, погибших в водоемах без присмотра взрослых. Тарасов добавил, что 60% всех трагедий на воде происходит в местах стихийного отдыха, в 30% случаев погибшие купались в нетрезвом состоянии.