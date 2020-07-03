Диетолог дала советы, что съесть на ужин без вреда для фигуры

Москва, 3 июля. Диетолог Елена Кален рассказала, как нарушить известное правило «не есть на ночь» без вреда для фигуры. По словам специалиста, главное в этом вопросе — правильно выбрать продукты.

На своей странице в Instagram диетолог отметила, что важно правильно подходить к ужину. Есть нужно только для того, чтобы утолить голод и не переедать. Перекусить лучше за три часа до сна, чтобы пища могла полностью перевариться.

Специалист советует делать порции не большими. Есть маленькая хитрость, которая поможет сократить объем продуктов: есть с маленькой тарелки, на которой порция будет выглядеть больше.

Не навредят фигуре сырые или вареные овощи, или салат из них. Подойдут помидоры, огурцы, капуста и сельдерей. В салат можно добавить отварное яйцо или съесть его отдельно в качестве перекуса, передает «Царьград».

Пополнить запасы белка помогут приготовленные на пару курица или индейка, а также нежирный кефир, ряженка или йогурт. Если выбор падет на сыр, лучше достать Адыгейский или моцареллу.

Ранее специалисты составили список продуктов, которые лучше не употреблять до 10.00 утра, чтобы избежать неприятных ощущений, быстрой утомляемости и голода в течение суток. В «черный список» попали даже те, которые считаются традиционными для завтрака: злаковые хлопья. Вместо них советуют сварить кашу. В список также попала булка со сливочным маслом. Кроме того, до 10.00 утра лучше не кушать блины и печенье. Не советуют специалисты употреблять по утрам и йогурты.