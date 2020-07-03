При разведении самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент

Москва, 3 июля. Во время разведения самолетов над Ростовом-на-Дону, старший диспетчер в нарушение правил, прописанных в инструкции, не осуществлял контроль за обстановкой и действиями подчиненных. К таким предварительным выводам пришли специалисты, расследующие инцидент, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, ошибку допустил заступивший на смену диспетчер пункта круга сектора Р-2/Р-5. Это заметил его коллега из соседнего сектора и сообщил в эфир о возможном столкновении.

«Старший диспетчер нарушил сразу несколько пунктов должностной инструкции. Кроме того, диспетчер, разводивший самолеты, тоже допустил нарушение», — приводит издание слова источника, знакомого с ситуацией.

Уточняется, что разводя самолеты, диспетчер также перешел на английский язык, хотя он отдавал команды российскому летчику. В результате в небе над Ростовом возникла аварийно-опасная ситуация. В непосредственной близости оказались два пассажирских самолета — Airbus A320, вылетавший в Москву, и Boeing-777, следовавший из Осло в Дубай.

Опасное сближение было зафиксировано около 18.00 по московскому времени. Авиакатастрофу удалось предотвратить благодаря системе предупреждения столкновения самолетов в воздухе.