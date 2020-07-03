Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в России

Москва, 3 июля. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Эвенкии, Южном и Центральном федеральных округах России в ближайшие 10 дней.

«Огромные территории, начиная с Новой Земли, — Ямало-Ненецкий округ, Эвенкия, центр и юг Красноярского края, Иркутская область — там в среднем за декаду будет на четыре градуса выше нормы. И даже выделяются отдельные регионы Эвенкия и Обская губа, где температура будет выше на шесть градусов. Юг Центрального федерального округа и Южный федеральный округ — в этих регионах температура выше нормы на шесть градусов», — подчеркнул Вильфанд.

По словам ученого, прогноз средней температуры на декаду информативен и очень точен. При его составлении сперва реализуется математическая модель поведения атмосферы, которая ограничивается пятью-шестью днями. Прогнозы на более длительный срок давать сложно, но есть возможность давать «среднюю погоду за декаду» на 10 суток по отдельным показателям, в том числе по показателю температуры.

«Осредненная температура за десять дней важна дорожникам, например. Но деталей этот прогноз не дает», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее Вильфанд предупреждал, что средняя температура воздуха в России в июле будет около и выше нормы. По словам синоптика, ниже нормальных значений температура в ближайшие дни опустится лишь в Поволжье и на Урале, но относительное похолодание будет краткосрочным.

Вильфанд также отметил, что, начиная с 4–5 июля, в европейской части страны и на ее азиатской территории прогнозируются «очень высокие значения» — «очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск».