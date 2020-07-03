Сын Ефремова признался, что употреблял наркотики и алкоголь

Москва, 3 июля. Сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Никита признался, что в прошлом употреблял стимуляторы: алкоголь и наркотические вещества. Однако уже долгое время ведет здоровый образ жизни.

В интервью «Известиям» Никита рассказал, что трагедия, виновником которой стал его отец, вызвала в нем «много сильных чувств и эмоций». Выразив соболезнования семье погибшего водителя, он добавил, что справиться с произошедшем ему помогают друзья.

Журналисты поинтересовались у Ефремова, действительно ли актерам как творческим личностям необходимы дополнительные стимуляторы, такие как наркотики и алкоголь. Отвечать за всех актеров Никита не стал, отметив, что говорит только о себе.

«У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался подобными стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы», — сообщил Ефремов.

Он также поделился опытом, как актеру сохранить психическое здоровье. По словам Ефремова, он посещает психолога.

«Безусловно, актерская профессия в какой-то степени шизоидная. Поэтому важно от нее отстраняться, отдыхать. К тому же я занимаюсь самоанализом», — сообщил он.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

Многие общественные деятели, политики и юристы сходятся во мнении, что актер должен понести заслуженное наказание и отбывать срок в колонии. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам взять под контроль расследование дела о ДТП с участием Ефремова, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.