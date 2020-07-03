Блогер на Lamborghini попал в ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июля. В минувший четверг вечером в центре Петербурга столкнулись Renault Logan и Lamborghini известного как Димас из Батайска блогера.

В результате ДТП на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка остановилось движение трамваев. Очевидцы отмечают, что водители «не поделили» перекресток, авария произошла на трамвайных путях и вызвала остановку всего транспорта, включая общественный.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», в ДТП участвовал Lamborghini ютюб-блогера Димаса из Батайска, который разыграл спортивный автомобиль стоимостью 17 миллионов рублей и должен был передать его победителю в субботу. В результате ДТП водители обеих иномарок не пострадали.

Авария произошла, когда блогер двигался по главной дороге. Причины ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-транспортных служб, уточняет Mash.

Ранее в ГИБДД сообщили, что на автодороге Р-22 «Каспий» в Тамбовской области в ДТП погиб российский блогер Александр Diablo R1.

Как уточняют в Госавтоинспекции, авария произошла 24 июня в 14.25. По предварительной версии, мужчина выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с машиной. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте до приезда скорой помощи.

Информацию о гибели блогера подтвердил его друг PilotZX6R. В своем Instagram-аккаунте мужчина написал, что блогер двигался из Тамбова в Волгоград. При обгоне автомобиля он врезался в фуру, идущую на встречу.