Японцы назвали Путина секретным оружием России

Токио, 3 июля. Японцы оценили итоги голосования по поправкам в Конституцию России. Жители Японии признали, что о «возвращении» Курил можно забыть, а президент Владимир Путин является «секретным оружием России».

Японское издание «Санкэй симбун» кратко рассказало своим читателям, в чем смысл принимаемых поправок в российскую Конституцию. Большинство комментаторов этой статьи отметили важность пункта, который запрещает отчуждать территории РФ. Они согласились, что он лишает Японию всяких претензий на Курильские острова.

«Пока Путин у власти, никаких «северных территорий» нам не видать!» — прокомментировал эту новость один из японских читателей.

Отметим, что «северными территориями» в Японии называют острова Курильской ряды.

«А может, Путин и является тем тайным оружием России, на котором она держится?» — задался вопросом другой комментатор.

В целом, большинство японских читателей сошлись на том, что крепкая центральная власть является большим плюсом России по сравнению с Японией, а принятые поправки лишь закрепили это преимущество.

Процесс народного волеизъявления стартовал еще 25 июня, а 1 июля стало основным днем голосования. Для принятия поправок было необходимо, чтобы за них проголосовало не менее половины избирателей. При этом нижнего порога явки не было, отмечает газета «Известия». Почти 78% избирателей России поддержали поправки в Конституцию на общероссийском голосовании. Таковы данные ЦИК после обработки 100% бюллетеней. Общая явка по стране составила около 65%.