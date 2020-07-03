Продюсер рассказала, как Норкина появлялась на шоу подшофе

Москва, 3 июля. Юлия Норкина появлялась на съемках ток-шоу с запахом алкоголя, рассказала продюсер Олеся Сазыкина.

4 июля исполнится месяц со дня смерти Норкиной. Причины гибели журналистки до сих пор официально не озвучены. В СМИ самыми распространенными версиями стали инфаркт и самоубийство. «Собеседник» связался с знакомой Норкиной, продюсером Сазыкиной, чтобы узнать, какой ведущая была при жизни.

По словам Сазыкиной, однажды она заметила, что лицо Норкиной выглядело непривычно. Изначально предполагалось, что это результат неудачной пластической операции. Однако продюсер не верит в эту версию. По ее мнению, причина в алкоголе.

«Когда Юля приходила на съемки, от нее, бывало, исходил резкий запах. Сама она говорила, что просто пользуется парфюмами «Новая заря» или «Красная Москва», которые сами по себе очень специфические и стойкие. Но я-то могу различать запахи. Думаю, что она просто приходила в студию подшофе. Не могу сказать, что она была алкоголичкой, но за ней это наблюдалось», — рассказала она.

При этом продюсер подчеркнула, что Юлия «была шикарной матерью».

«И в версию суицида я не верю. Думаю, что у нее просто были проблемы со здоровьем. Она очень любила жизнь и, как по мне, всегда боролась за справедливость», — рассказала Сазыкина, напомнив эфир про Виталину Цимбалюк-Романовскую, где Норкина ее «хорошенько потрепала за волосики».

Напомним, скоропостижная смерть Юлии спровоцировала массу слухов. Друзья и близкие Юлии заявляют, что причиной смерти стал инфаркт, в то время как блогеры и пресса утверждают, что Норкина могла покончить с собой.

Телеведущий Андрей Норкин и Юлия познакомились в 1992 году на одной из радиостанций, а уже через несколько месяцев Норкин сделал ей предложение. При этом у Юлии уже был сын, позднее Андрей Норкин официально его усыновил. Также у пары родилась девочка, названная Александрой. Кроме того, супруги усыновили двух братьев, которых мама оставила в роддоме.