РЛС системы предупреждения ракетного нападения построят в Севастополе к 2024 году

Москва, 3 июля. К 2024 году в Севастополе планируют запустить систему радиолокационных станций (РЛС) метрового диапазона, которая будет предупреждать о ракетном нападении. Об этом рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами, генерал-полковник Сергей Суровикин.

В интервью газете «Красная Звезда» он отметил, что данные сроки были выбраны с учетом актуальности развертывания РЛС на юго-западном ракетоопасном направлении. В связи с этим было решено создать РЛС высокой заводской готовности метрового диапазона в Севастополе.

На данный момент в России действует сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. Это обеспечивает гарантированное обнаружение баллистических ракет на всех стратегических направлениях и по всем типам траекторий.

Кроме того, для развития системы предупреждения о ракетном нападении, в настоящее время создается сплошное двухдиапазонное периферийное радиолокационное поле за счет развертывания радиолокационных станций высокой заводской готовности. Одна из таких как раз будет построена в Севастополе.

В 2021-22 годах в районе Воркуты и Мурманска также планируется завершить строительство двух комплексов, которые обеспечат завершение переход на РЛС нового поколения.

Напомним, в начале июня ВВС России подняли в воздух истребители для перехвата американских бомбардировщиков В-52Н над нейтральными водами Охотского моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

Бомбардировщики США не нарушали границ России, а российские самолеты выполняли свои полеты в соответствии с международными правилами. Для перехвата целей были задействованы Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Восточного военного округа.