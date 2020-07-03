Названы категории пенсионеров, которым полагается прибавка до 3500 рублей

Москва, 3 июня. Начиная с 1 июля определенные категории пенсионеров имеют право получать надбавку к выплатам. При этом размеры ее составят от 3 до 12 тысяч рублей.

Согласно решению Минтруда, индексация предусмотрена для всех неработающих пенсионеров. Однако те граждане, которые только решили завершить свою трудовую деятельность, также смогут получить надбавку. При расчете их пенсий во внимание будут приниматься все предыдущие индексации.

Самую крупную единовременную выплату в размере МРОТ (более 12 тысяч рублей) смогут получить самозанятые пенсионеры, а также те, которые являются индивидуальными предпринимателями.

С 1 июля на прибавку также могут рассчитывать граждане, которые числятся опекунами для детей до 18 лет. Индексация в данном случае составит до 3500 рублей. Ранее эта категория граждан не получала пособие, поскольку по закону считалась рабочей. Однако теперь при перерасчете во внимание будут приняты все предыдущие индексации, сообщает Общественная служба новостей.

Напомним, с 1 июля в России также начнет действовать ряд изменений, касающийся иных сфер жизни граждан. Например, выплаты пособий, цифровой маркировки товаров и начала туристического сезона в стране. Так, в этом месяце жители России получат еще одну единовременную выплату, положенную семьям, воспитывающим ребенка возрастом до 16 лет. Его размер составит 10 тысяч рублей. Сумма будет начислена автоматически, без учета других мер социальной поддержки.