Создатели Westworld снимут сериал по мотивам Fallout

Москва, 3 июля. Продюсеры научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада» (Westworld) готовят новый сериал по мотивам видеоигры Fallout. Новый проект снимут в качестве эксклюзива для подписчиков сервиса Amazon Prime.

Исполнительными продюсерами адаптации Fallout выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой из Kilter Films. Данная компания продюсирует сериал Westworld на HBO.

Как сообщает пресс-служба компании Bethesda Softworks (американский издатель компьютерных игр), исполнительный продюсер компании Тодд Ховард отметил, что поиски вариантов перенести Fallout на экран длились десятилетие. По его словам, после знакомства с Ноланом и Джой стало понятно, что «именно они и команда из Kilter сделают это правильно».

«Fallout — одна из величайших игровых серий всех времен, — отметили Джой и Нолан. — Каждая глава этой безумно оригинальной истории стоила нам бесчисленных часов, которые мы могли бы провести с семьей и друзьями. Поэтому мы невероятно рады сотрудничать с Тоддом Ховардом и остальными блестящими сотрудниками Bethesda, чтобы оживить эту огромную, подрывную и мрачно смешную вселенную с Amazon Studios».

Альберт Ченг, главный операционный директор и сопредседатель Amazon Studios, добавил, что «Джонатан и Лиза — идеальные рассказчики, чтобы воплотить этот сериал в жизнь».

На данный момент каких-либо точных данных о сроках выхода нового сериала нет.

Игры Fallout достигли рекордных продаж и получили сотни наград, в том числе десятки наград «Игра года», а его мобильная игра Fallout Shelter была загружена более 170 миллионов раз.