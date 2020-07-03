Названа возможная причина повышения уровня радиации над Северной Европой

Москва, 3 июля. Незначительное повышение концентрации радиоактивных изотопов над территорией Северной Европы может быть связано с ремонтом реактора на одной из станций, расположенных в этом регионе. К такому выводу пришли специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Недавнее обнаружение слегка повышенных уровней радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании, при котором могут произойти очень низкие выбросы радиоактивных веществ», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

На данный момент место выброса не выявлено, однако точно известно, что зарегистрированное превышение не опасно для человека.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил о том, что органы ядерной и радиационной безопасности Норвегии, Швеции и Финляндии в начале июня фиксировали небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов реакторного происхождения в атмосфере над территорией Северной Европы.

Сообщалось, что эти изотопы якобы могли прийти со стороны России. В качестве возможной причины их появления называли разгерметизацию топливного элемента в реакторе одной из АЭС. Однако после Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов опроверг данную версию.