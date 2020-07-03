Обвиняемый в хищении денег со счетов умерших актер Сынгаевский признал свою вину

Москва, 3 июля. Актер Владимир Сынгаевский, обвиняемый в создании банды для хищения денег со счетов умерших людей, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Сынгаевский полностью признал вину в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, инкриминируемых ему и другим фигурантам дела. Он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного расследования дела», — сообщает источник агентства.

Как заявили в Бутырском суде Москвы, уголовное дело в отношение Сынгаевского было зарегистрировано, но еще не распределено судье. Также стало известно, что вместе с материалами дела поступило представление прокурора, согласно которому судебное решение при заключении досудебного соглашения с Сынгаевским должно приниматься в особом порядке.

Напомним, что особый порядок судопроизводства используется, если подсудимый признает свою вину. В этому случае он получает наказание, не превышающее две трети от максимально возможного. Так как подсудимый в этом случае признает свою вину, суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон.

Ранее сообщалось о задержании преступной группы, которая списывала деньги с банковских счетов умерших людей при помощи поддельных сим-карт, а также присваивала их недвижимость. Позже стало известно, что организатором группировки стал Владимир Сынгаевский, который снимался в эпизодических ролях в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера» или «Покровские ворота». Также он сыграл главную роль в фильме «Железные игры» 1979 года.