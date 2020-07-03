Экс-жена Гуфа Анохина удивила фанатов обвисшими ягодицами

Москва, 3 июля. В социальных сетях подписчики российской певицы Айзы Анохиной обсуждают ягодицы звезды. Блогер случайно показала свою фигуру на камеру во время съемок очередного реалити-шоу, однако обвисшие формы удивили поклонников.

Анохина появилась в откровенном наряде в рамках проекта телеканала Super. Фрагмент она опубликовала у себя в Stories в Instagram-аккаунте. Однако в купальнике стали заметны ягодицы исполнительницы, которые неоднократно становились объектом для операции. Дело в том, что ранее звезда увеличила свои формы при помощи пластики. Однако, судя по всему, спустя несколько лет последствия дали о себе знать.

«И вот эти ягодицы она делала за деньги?», «Кто ей сделал такую попу? Смотрится ужасно!» — прокомментировали пользователи соцсетей.

Напомним, ранее Анохина предстала перед подписчиками с забинтованной головой. Экс-супруга рэпера Гуфа рассказала, что пережила два вывиха челюсти подряд. Позже блогер пояснила, что носит на одном из зубов что-то «типа брекета, который тянет зуб, чтобы освободить место под новый». Из-за этого у Анохиной изменился прикус — зуб мешал ей при надкусывании, и она попросила врача спилить его. Однако после этого челюсть вылетела из сустава.

До этого Анохина решилась на пластическую операцию и сделала эндоскопическую подтяжку верхней трети лица. В своем Instagram-аккаунте она пожаловалась, что после операции у нее был сильный отек и синяки под глазами.