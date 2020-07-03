Коллеги Виктора Проскурина назвали место и дату прощания с актером

Москва, 2 июня. Гильдия актеров Союза кинематографистов России сообщила, что прощание с актером Виктором Проскуриным пройдет 4 июля в Театральном институте имени Щукина. Заслуженного артиста РСФСР не стало во вторник.

«Прощание с актером Виктором Проскуриным пройдет 4 июля с 10.00 до 12.00 в Театральном институте имени Щукина», — приводит слова коллег актера РИА Новости.

Отмечается, что после церемонию организуют на Троекуровском кладбище, где пройдет отпевание и похороны. Виктора Проскурина не стало на 69-м году жизни. Причиной смерти стал приступ обструкции легких.

Актер стал известен после того, как сыграл роль Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова. Артист также принял участие в съемках таких кинокартин, как «Большая перемена», «Выйти замуж за капитана», «Пиковая дама» и другие.

Напомним, ранее вдова артиста Ирина Хонда сообщила, что родственники намерены запросить у московских властей разрешение на публичную церемонию.

Известно, что перед смертью Проскурин жаловался на боли в груди и температуру. В конце мая актеру пришлось вызывать скорую помощь. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом «бронхопневмония».

Кроме того, актер страдал от обструктивной болезни легких. После очередного приступа Проскурина отвезли в больницу, где он скончался. По мнению Ирины Хонды, недуг у ее супруга развился на фоне чрезмерного курения. Также она напомнила, что у него был диагностирован рак, однако причиной смерти стал не он.