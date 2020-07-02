В Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом

Москва, 2 июля. За минувшие сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице выросло до 3904. Днем ранее сообщалось о 39 погибших.

Ранее в штабе сообщили, что более 1450 человек в столице, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы с антителами. 161 из них сдал плазму повторно. Как уточнила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам соцразвития, плазма с антителами к COVID-19 применяется в качестве дополнительной терапии для пациентов стационаров в среднетяжелом и тяжелом состоянии.

Мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.

В четверг стало известно, что 20 центров компьютерной томографии начнут работать в обычном режиме в Москве. Ранее центры принимали больных с коронавирусной инфекцией, передает телеканал «360».

На сегодняшний день уже 12 поликлиник в Москве вернулись к плановой работе. В ближайшее время амбулаторный прием начнут 20 КТ-центров. Сеть специализированных КТ-центров помогла оперативно диагностировать заболевание на ранней стадии, что позволило медикам быстрее приступить к лечению горожан.