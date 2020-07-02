Дочь вратаря Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу по делу о наркотиках

Санкт-Петербург, 2 июля. Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксению направили в психиатрический диспансер для прохождения экспертизы, девушку обвиняют в торговле наркотиками, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга постановил поместить в стационар Малафееву для проведения судебно-психиатрической экспертизы», — цитирует RT сообщение пресс-службы.

Постановление о назначении экспертизы «внесено в рамках предварительного следствия». Уголовное дело в отношении дочери голкипера возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Данная статья касается сбыта наркотиков «в значительном размере».

Санкции по данной статье предполагают максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, информация о задержании 16-летней Малафеевой появилась еще в марте. Сообщалось, что на допросе она призналась, что решила продавать наркотики из-за нехватки денег на карманные расходы.

«Дочь Вячеслава Малафеева — Ксения — решила продавать наркотики из-за нехватки денег на карманные расходы», — сообщил источник Telegram-канала LIFE SHOT в правоохранительных органах.

По словам девушки, полицейские задержали ее при первой же попытке сбыть наркотики. Дочь Малафеева планировала тратить заработанные деньги на еду и оплачивать такси.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. У бывшего голкипера «Зенита» в этом браке также родился сын Максим. Первая жена профессионального спортсмена погибла в автомобильной аварии в марте 2011 года в Петербурге.