Памела Андерсон в честь дня рождения снялась обнаженной

Лос-Анджелес, 2 июля. Знаменитая модель Памела Андерсон порадовала поклонников в свой день рождения обнаженной фотографией.

Андерсон накануне отметила 54-й день рождения. В честь праздника модель решила побаловать поклонников откровенной фотосессией. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором полностью обнаженная лежит на простыне в окружении цветов, она прикрывает руками свое тело, а ее спина усеяна лепестками роз.

«Спасибо вам за все поздравления!» — поблагодарила поклонников звезда.

Пост собрал более 47,5 тыс. лайков и почти 1,5 тыс комментариев. Фолловеры и коллеги активно поздравляют модель с днем рождения. Многие называют ее королевой и оставляют сотни сердечек.

Отметим, информация об обнаженных снимках модели появилась еще в середине июня. Фото опубликовало британское издание The Sun. Издание уточняет, что фотомодель выступает против жестокого убийства животных, поэтому решила принять участие в рекламной кампании бренда, производящего модные сумки люксового класса из переработанных отходов и искусственной кожи.

Андерсон родилась в 1967 году в сравнительно бедной семье. После окончания школы она устроилась преподавателем физкультуры. В 1989 году модель впервые попала на обложку Playboy.