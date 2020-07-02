Захарова сравнила фейк NYT о России и талибах с сюжетом боевика

Москва, 2 июля. Фейковая статья американской газеты The New York Times о том, что Россия якобы убеждала боевиков террористической организации «Талибан»1 (запрещена на территории РФ) убивать военнослужащих США, очень напоминает сюжет голливудского блокбастера. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я абсолютна согласна с оценкой, что это блокбастер, и что лучшие голливудские режиссеры работают в сфере обслуживания, мне кажется, политической кампании в США. Но почему вы считаете это какой-то новостью?» — заявила Захарова в эфире «России-1».

Она также обратила внимание на американский фильм «Хвост виляет собакой» (в русском переводе «Плутовство»). По сюжету голливудский продюсер инсценирует скандал для того, чтобы отвлечь внимание общественности от президентских выборов.

По мнению Захаровой, ситуация с публикацией NYT является одной из этих же историй, частью внутриполитической борьбы в США. Статью дипломат назвала «очередным вбросом, который был осуществлен, возможно, американскими спецслужбами, возможно, американскими политиками».

Ранее NYT опубликовала материал, где со ссылкой на анонимные источники сообщила, что военная разведслужба РФ якобы предлагала боевикам движения «Талибан» вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств представлено не было.

После МИД РФ назвал сообщение NYT «незатейливым вбросом» и «чушью». Само движение «Талибан» опровергло заявленное американской газетой «получение средств» от российской военной разведки, а лидер США Дональд Трамп назвал публикацию NYT «заказухой».

1 Организация запрещена на территории РФ.