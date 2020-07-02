Каменских ввела в заблуждение поклонников эротичным фото

Москва, 2 июля. Певица Настя Каменских опубликовала снимок, который ввел в замешательство ее поклонников. Подписчики звезды решили, что в бассейне она плавает обнаженной.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото из бассейна. Каменских рассекает воду в черном купальнике, с которым сливаются ее волосы. Некоторые из подписчиков не рассмотрели на снимке бикини и решили, что певица во время заплыва полностью обнажена.

«Сначала мне показалось, что Настя обнаженная, а потом присмотрела и…», — пишет в комментариях к фото пользователь под ником jana_morandi.

«И снова привет голый зад», — выразила свое недовольство inna_anni82.

«А где трусики, Настенька?» — спрашивает arkasha5522.

За несколько часов после публикации пост собрал более 133 тыс. лайков и более 330 комментариев. Большинство подписчиков были немногословны, оставляя смайлики сердечки и огонь.

В конце июня Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы. Потап появился на церемонии в светлой футболке, пиджаке и шортах. Певица предстала в черных босоножках и простом белом платье. По словам Каменских, одежду они купили в местном торговом центре.