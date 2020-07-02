Пенсионеров РФ известили об изменениях в законодательстве

Москва, 2 июля. С начала июля начал действовать ряд нововведений в российском законодательстве. Изменения ожидают пенсионеров, самозанятых, желающих получить гражданство РФ иностранцев и другие категории россиян.

В частности, пенсионеры, у которых на попечительстве есть дети, будут получать дополнительные выплаты уже с июля. Нововведение затронет более 30 тыс. россиян. В июле вдвое увеличится фиксированная часть пенсии по старости у граждан, которым в июне 2020-го исполнилось 80 лет.

Также фиксированная выплата удвоится у граждан, получивших первую группу инвалидности. В обоих случаях перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке.

Кроме того, все российские регионы смогут ввести налоговой режим для самозанятых уже в этом месяце.

Новшества коснутся граждан Белоруссии, Казахстана Молдовы и Украины, которые смогут получить гражданство РФ, если состоят в браке с российским гражданином не менее трех лет или хотя бы один их родитель — гражданин России.

Подробнее о всех изменениях в законодательстве читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.