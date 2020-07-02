38-летняя Анна Семак стала бабушкой

Санкт-Петербург, 2 июля. Супруга главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака Анна рассказала в своем Instagram, что впервые стала бабушкой. Ее двадцатилетняя дочь Майя родила сына, сделав свою 38-летнюю маму бабушкой. Анна Семак отметила, что очень рада новому статусу, но пока никак не может поверить, что ее дочь тоже стала мамой.
«Для меня это пока необъяснимое чудо — дочь, чье тепло еще не остыло на груди, рожает малыша, в котором, возможно, однажды я угадаю свои черты… Моя кровь, мое продолжение, новая жизнь… Человек, за которого всегда будет болеть душа», — написала Семак.
Отцом ребенка Майи Семак стал Евгений Гуревич. По словам самой Анны, ее не смущает новый статус бабушки. Она отметила, что бабушке совершенно необязательно быть пожилой или седой.
«К сожалению, в нашем национальном сознании слово «бабушка» синоним слова «старушка», — отметила она.
Прошлой осенью Анна Семак рассказала, что в детстве над ней смеялись, а в юности называли «Аня ку-ку». Об этом она писала в своем Instagram. Тогда же в социальной сети Анны появился пост, в котором она рассказывала, почему собирается усыновить темнокожего ребенка, как отреагировали близкие на удочерение ребенка со сложным диагнозом и как на ее амбиции и мечты реагировали школьные товарищи.
Сорок одна неделя ожидания... Меня часто спрашивают: что ты чувствуешь? Каково это - стать бабушкой? Будешь помогать? Есть ли разница в ощущениях - свой ребёнок или внучка? Для меня это пока необъяснимое чудо - дочь, чьё тепло ещё не остыло на груди, рожает малыша, в котором, возможно, однажды я угадаю свои черты... Моя кровь, мое продолжение, новая жизнь... Человек, за которого всегда будет болеть душа. Эта маленькая женщина вырастет и скажет тост на моем юбилее, поднимая бокал холодного шампанского: «бабушка, спасибо, что всегда понимала меня. Ставила Rolling Stones вместо колыбельной, научила управлять катером, таскала в слинге по миру, не давала есть сахар, глютен и фаст-фуд. Ты мой лучший друг.» Даже если все сложится по-другому, я благодарю Бога за возможность прожить этот удивительный опыт именно сейчас - в тот момент, когда жизненной энергии хватит и на детей, и на внуков, и на работу, и на активную личную жизнь. Смущает ли меня новый статус? Нисколько. К сожалению, в нашем национальном сознании слово «бабушка» синоним слова «старушка». Бабушка - это непременно седые волосы, собранные шпильками в кичку, пуховый платок, больные суставы, глаукома, дачный участок, пирожки с капустой и путевка в санаторий. Мне 38 лет - чисто теоретически, я могла бы стать мамой ещё как минимум дважды, не говоря о возрасте эмоциональном. Конечно, больные суставы и седые волосы это часть жизненного пути, но к тому моменту хотелось бы прожить ещё столько же. Кстати, у меня к вам вопрос. Для многодетной матери, конечно, странный. Я рожала естественным путём лишь однажды, едва доходив до 38 недель, поэтому ничего не смыслю в сроках и предвестниках. Есть ли мягкие способы приблизить момент или стоит ждать, доверившись природе? Пробовали долгие прогулки, острую пищу - тишина. P.S. За лучшую, а главное действенную рекомендацию, отправлю вам в подарок сумку из лимитированной коллекции Arny Praht, куда помещается море полезных вещей, маленькая собачка и годовалый ребенок в полный рост.