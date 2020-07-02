38-летняя Анна Семак стала бабушкой

Санкт-Петербург, 2 июля. Супруга главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака Анна рассказала в своем Instagram, что впервые стала бабушкой. Ее двадцатилетняя дочь Майя родила сына, сделав свою 38-летнюю маму бабушкой. Анна Семак отметила, что очень рада новому статусу, но пока никак не может поверить, что ее дочь тоже стала мамой.

«Для меня это пока необъяснимое чудо — дочь, чье тепло еще не остыло на груди, рожает малыша, в котором, возможно, однажды я угадаю свои черты… Моя кровь, мое продолжение, новая жизнь… Человек, за которого всегда будет болеть душа», — написала Семак.

Отцом ребенка Майи Семак стал Евгений Гуревич. По словам самой Анны, ее не смущает новый статус бабушки. Она отметила, что бабушке совершенно необязательно быть пожилой или седой.

«К сожалению, в нашем национальном сознании слово «бабушка» синоним слова «старушка», — отметила она.

Прошлой осенью Анна Семак рассказала, что в детстве над ней смеялись, а в юности называли «Аня ку-ку». Об этом она писала в своем Instagram. Тогда же в социальной сети Анны появился пост, в котором она рассказывала, почему собирается усыновить темнокожего ребенка, как отреагировали близкие на удочерение ребенка со сложным диагнозом и как на ее амбиции и мечты реагировали школьные товарищи.