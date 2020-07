38-летняя Анна Семак стала бабушкой

Сорок одна неделя ожидания... Меня часто спрашивают: что ты чувствуешь? Каково это - стать бабушкой? Будешь помогать? Есть ли разница в ощущениях - свой ребёнок или внучка? Для меня это пока необъяснимое чудо - дочь, чьё тепло ещё не остыло на груди, рожает малыша, в котором, возможно, однажды я угадаю свои черты... Моя кровь, мое продолжение, новая жизнь... Человек, за которого всегда будет болеть душа. Эта маленькая женщина вырастет и скажет тост на моем юбилее, поднимая бокал холодного шампанского: «бабушка, спасибо, что всегда понимала меня. Ставила Rolling Stones вместо колыбельной, научила управлять катером, таскала в слинге по миру, не давала есть сахар, глютен и фаст-фуд. Ты мой лучший друг.» Даже если все сложится по-другому, я благодарю Бога за возможность прожить этот удивительный опыт именно сейчас - в тот момент, когда жизненной энергии хватит и на детей, и на внуков, и на работу, и на активную личную жизнь. Смущает ли меня новый статус? Нисколько. К сожалению, в нашем национальном сознании слово «бабушка» синоним слова «старушка». Бабушка - это непременно седые волосы, собранные шпильками в кичку, пуховый платок, больные суставы, глаукома, дачный участок, пирожки с капустой и путевка в санаторий. Мне 38 лет - чисто теоретически, я могла бы стать мамой ещё как минимум дважды, не говоря о возрасте эмоциональном. Конечно, больные суставы и седые волосы это часть жизненного пути, но к тому моменту хотелось бы прожить ещё столько же. Кстати, у меня к вам вопрос. Для многодетной матери, конечно, странный. Я рожала естественным путём лишь однажды, едва доходив до 38 недель, поэтому ничего не смыслю в сроках и предвестниках. Есть ли мягкие способы приблизить момент или стоит ждать, доверившись природе? Пробовали долгие прогулки, острую пищу - тишина. P.S. За лучшую, а главное действенную рекомендацию, отправлю вам в подарок сумку из лимитированной коллекции Arny Praht, куда помещается море полезных вещей, маленькая собачка и годовалый ребенок в полный рост.

