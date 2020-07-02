Лобода на съемках нового клипа похвасталась своими ягодицами

Москва, 2 июля. Певица Светлана Лобода в своем Instagram-аккаунте опубликовала новое видео, которое смутило ее подписчиков. На коротком ролике, сделанном на съемках нового клипа, экс-участница группы «ВИА Гра» похвасталась своими ягодицами.

Новая публикация в аккаунте Лободы появилась вечером в четверг. На небольшом видео певица позирует перед зеркалом в коротком голубом платье и оказалась не похожа сама на себя. Многие подписчики обратили внимание на прическу Лободы, которую сочли более характерной для Аллы Пугачевой или телеведущей Леры Кудрявцевой.

«Господи, испугалась… Думала Пугачева так омолодилась, ой, славу Богу, что это Лобода, ей можно все с такими ногами», «Прическа как у Пугачевой», «Мне одной показалось, что вы на Леру Кудрявцеву стали похожи?» — прокомментировали видео подписчики Лободы.

Напомним, это не первый пост певицы, который вызвал столь бурное обсуждение в социальных сетях. Ранее Лобода сфотографировалась в черном микротопе, под который не стала надевать нижнее белье. А до этого певица опубликовала фото в нижнем белье. При этом в роли фотографа выступила дочь артистки. Таким образом поп-звезда похвасталась стройной фигурой, которую ей удалось сохранить во время самоизоляции.