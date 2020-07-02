Безруков впервые показал архивные фотографии со съемок «Бригады»

Москва, 2 июля. Российский актер театра и кино Сергей Безруков показал поклонникам архивные кадры со съемок культового сериала «Бригада», который вышел на экраны в 2002 году.

Артист сообщил, что разбирал старые фотографии и наткнулся на альбом с кадрами, сделанными во время съемок.

«Всем поклонникам «Бригады» посвящается. Вот, нашел со съемочной площадки, 2000-2002 годы», — написал 46-летний актер.

Актер демонстрирует кадры с Андреем Паниным, который сыграл в сериале главного врага Саши Белого Владимира Каверина, а также с его лучшими друзьями Павлом Майковым (Пчелой), Владимиром Вдовиченковым (Филом) и Дмитриевым Дюжевым (Космосом). Также артист показал фото молодой Екатерины Гусевой, которая в картине Алексея Сидорова исполнила роль жены Белого Ольги.

«Бригада» – единственная и неповторимая. 15 серий. Все. Больше не надо», — комментирует кадры Безруков.

Он также вспомнил забавные истории на съемках картины, в частности, со звукорежиссером, которая периодически жаловалась на актеров — они постоянно шутили.

«Наташа периодически говорила: «Ребят, я не могу. Только послушайте, что они там говорят». У нас был сленг абсолютно пацанский. Мы уже были настолько в образе и такое несли», — добавил именитый артист.

Пользователи Сети с восторгом встретили запись с архивными кадрами из «Бригады» и признались, что сериал их самый любимый.