Россияне назвали размер семейного дохода, подходящего для «нормальной» жизни

Москва, 2 июля. Российской семье, чтобы обеспечить себе «нормальный» уровень жизни, в среднем необходимо 85,7 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования холдинга Romir.

«Средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 78 000 рублей, что всего на 2 100 рублей или 3% больше, чем годом ранее», — говорится в результатах опроса.

По словам экспертов, показатель приблизился к результатам докризисного 2014 года, передает URA.RU.

Еще 25% респондентов сообщили, что для них нормальный семейный бюджет варьируется от 45 до 60 тыс. рублей в месяц. 51% опрошенных отметили, что их устроит доход в 60-120 тыс. рублей. Одному проценту достаточно на «нормальную» жизнь менее 20 тыс. рублей.

В опросе холдинга участвовали 1,5 тыс. респондентов со всех регионов РФ старше 18 лет.

Ранее сервис «Работа.ру» провел опрос, в результате которого выяснил, какую бы зарплату хотели получать россияне после снятия всех ограничений, введенных из-за коронавируса.

Согласно данным опроса, зарплатные ожидания россиян различаются в зависимости от пола, а также региона проживания. Например, мужчины в среднем по стране хотели бы зарабатывать 86 тыс. рублей в месяц, а женщины — 61 тыс. рублей. Москвичи в среднем считают идеальной заплату 82 тыс. рублей. В Петербурге после пандемии в месяц хотят зарабатывать 72 тыс. рублей.