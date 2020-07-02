Майор запаса назвал главное отличие нового автомата А-545 от АК-12

Москва, 2 июля. История создания А-545 начинается в 1966 году. Новый автомат, считающийся конкурентом АК-12, еще на первых этапах разработки показал хорошие результаты. Про его основных отличиях рассказал член президиума организации «Офицеры России», майор запаса Юрий Хожайнов.

Серийное производство российского 5,45-миллиметрового автомата А-545 было запущено сегодня на заводе имени Дегтярева в Коврове. Вооружение предназначается специально для боевой экипировки «Ратник» и рассчитано на опытных военнослужащих, которые способны правильно ухаживать за автоматом.

Как пояснил Хожайнов, в 1966 году руководством страны было принято решение о создании нового стрелкового комплекса. В 1968 году на конкурс были представлены автомат Александрова, автомат Калашникова и СА-006. Последняя модель выделялась более сбалансированной автоматикой и показала отличные результаты по кучности и точности. Тем не менее, решение пало на автомат Калашникова.

Вскоре на основе СА-006 был разработан автомат А-545. Он также перенял более совершенные характеристики в плане кучности при стрельбе длинными очередями.

«Радует то, что у нас есть прогресс. Наши конструкторы запатентовали то изобретение и пытаются улучшить вооружение. Когда-то А-545, возможно, заменит автомат Калашникова», — цитирует «ПолитЭксперт» майора запаса Хожайнова.

Конструкция нового автомата отличается балансировкой, которая позволяет бойцу вести огонь из различных положений не теряя точности. Кроме того, при стрельбе смещение оружия минимально, что также положительно влияет на точность и кучность.

Напомним, в июне пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения класса «Борей» «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России. Передача новейшего ракетного подводного крейсера прошла на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске.