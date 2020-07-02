США планируют передать Украине вооружений на 600 миллионов долларов

Москва, 2 июля. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание на целенаправленное разжигание Западом гражданской войны в Донбассе. По его словам, многие страны продолжают обучать солдат ВСУ, а США планируют доставить на Украину крупную партию оружия.

Лукашевич подчеркнул, что ОБСЕ продолжает фиксировать жертвы среди мирного населения Донбасса, однако страны Запада не собираются отказываться от военной поддержки Киева. США, Канада, Великобритания и некоторые европейские государства тренируют и вооружают украинскую армию, подстрекая Украину к продолжению боевых действий в Донбассе.

Кроме того, на Украину продолжают прибывать военные инструкторы, в то время как США отправляют новые грузы техники и оружия. В середине июня ВСУ был передан очередной военный груз, включавший в себя боеприпасы, снаряды к ракетным комплексам и рации на общую сумму в размере 60 миллионов долларов. Однако это далеко не предел, ведь у Вашингтона есть свои планы в отношении Украины и Донбасса. Следующая партия оружия должна прибыть на Украину в обозримом будущем, и она будет в 10 раз крупнее предыдущей.

«Вашингтон намерен передать вооружение и военную технику, в том числе морскую, на общую сумму около 600 миллионов долларов», — сообщил Лукашевич.

Кроме того, США активно возводят военные объекты на Украине. В настоящее время американские специалисты продолжают осуществлять строительство военно-морского пункта в городе Очаков.

При этом ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины в Донбассе получат американские противотанковые ракетные комплексы Javelin для ведения боевых действий против ДНР и ЛНР.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.