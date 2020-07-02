Миро назвала российских звезд «жалким племенем» после слов Пригожина о крепостных артистах

Москва, 2 июля. Профессионалы отсутствуют в российском шоу-бизнесе, а большинство артистов представляет собой «бесплатное, жалкое племя». Об этом заявила скандальный блогер Лена Миро, комментируя недавние слова продюсера Иосифа Пригожина.

Ранее супруг певицы Валерии вновь пожаловался на финансовое положение артистов, посетовав на бесплатные выступления в телевизионном эфире и на публичных мероприятиях.

«Наши же работают, как крепостные. Только два артиста сказали в свое время: «Халявы не будет!» — это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились», — сказал Пригожин.

Миро считает, что причиной такой ситуации является низкий уровень профессионализма отечественных звезд. По ее словам, российские артисты не умеют петь и делать шоу, а потолок их возможностей — это исполнение песен под фонограмму на различных корпоративах.

Именно поэтому, как полагает светский хроникер, исполнители «лезут в ящик», не требуя гонораров.