Трамп рассказал о ближайшем будущем американской экономики

Вашингтон, 2 июля. Американский президент Дональд Трамп в преддверии новых выборов рассказал о том, какое будущее ждет американцев. По мнению политика, третий квартал текущего года рискует стать «фантастическим», а следующий год и вовсе «историческим и невероятным».

По мнению действующего президента, американскую экономику якобы ждут славные времена. На данный момент в стране отмечен огромный рост безработицы, а распространение коронавируса продолжает бить новые рекорды, но политик стремится убедить американцев в лучшем.

Согласно словам Трампа, третий квартал будет просто «фантастическим», причем настолько, что подобного квартала «никто никогда не видел». Политик заметил, что экономические результаты временного отрезка будут опубликованы непосредственно перед выборами, поэтому потенциальные избиратели смогут их увидеть.

Что же касается следующего года, то он станет просто судьбоносным для экономики США, уверяет глава Белого дома. Компании будут расти, создавая огромное количество рабочих мест, что сделает новый двенадцатимесячный период «историческим».

Однако пока в Америке по 50 тысяч человек в день продолжают заражаться коронавирусом, а расовые беспорядки и погромы продолжают сотрясать страну, надежды на переизбрание Трампа будут продолжать таять. Тем временем политик продолжает портить отношения с другими странами, делая весьма неоднозначные заявления. Ранее глава государства объяснил, почему растет его злоба на Китай.