Киев, 2 июля. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о новой инициативе законотворцев Украины. По словам чиновника, публикация записей переговоров должностных лиц может быть криминализирована.

Ранее Америку и Украину сотрясали неоднократные скандалы, связанные с публикацией переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена. Стало понятно, что украинский лидер активно сотрудничал с американскими чиновниками и действовал по их указке, получая в обмен денежные транши и политическую поддержку. Известно, что за обнародованием скандальных записей звонков стоит депутат Андрей Деркач, который также сообщил, что на суд общественности было выложено еще далеко не все. После этого официальный Киев решил наложить запрет на подобные публикации, чтобы избежать новых инцидентов.

«Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. И неважно, кто совершил этот незаконный поступок», — объяснил Ермак.

В принятии подобного закона заинтересованы и украинские элиты, и сам Джо Байден, собирающийся бороться за пост президента Соединенных Штатов. Вполне возможно, что украинцы сейчас стремятся «спасти рядового Байдена», который может погрязнуть в пучине скандалов и проиграть предстоящее голосование. Но, как сообщает портал «Украина.ру», даже беседовавшие с Ермаком журналисты Washington Post считают, что чиновник опоздал с выдвижением инициативы.

Новые политические скандалы все больше дестабилизируют политическую среду Украины, но огромное количество проблем есть и в экономике восточноевропейского государства. Как сообщалось ранее, карантин обрушил транспортную отрасль Украины на 40%, а эксперты прогнозируют хаос.