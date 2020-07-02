Европейские банки создадут новую платежную систему

Москва, 2 июля. Ряд банков из пяти стран Евросоюза объявил о создании новой системы мгновенного перевода платежей. Об этом говорится в их совместном коммюнике.

Авторы заявления обещают внедрение нового стандарта платежей «для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций», в том числе речь идет о снятии наличных в банкомате, платежах в магазинах и международных переводах.

«Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)», — сообщается в документе.

По признанию инициаторов создания новой системы, сейчас в Европе решения в области цифровых платежей фрагментированы. Необходимость улучшений стала наиболее отчетливой на фоне карантинного кризиса, инициатива же позволит снять целый ряд ограничений и укрепить единый рынок.

«Начало фазы воплощения проекта будет ознаменовано открытием в ближайшие недели в Брюсселе временной организации, которая будет определять выполняемые задачи, в частности, завершение технической и операционной дорожной карты и начало работ по внедрению системы», — добавляют авторы заявления.

Отмечается, что работа EPI начнется в 2022 году, инициаторы призывают другие европейские финансовые учреждения присоединиться к проекту.