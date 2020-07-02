Шнуров возродил «Ленинград» и подготовил новый клип

Москва, 2 июля. Сергей Шнуров возрождает группировку «Ленинград». Премьера нового клипа на песню «Фотосессия» состоится в полночь 3 июля.

Блогер Наталья Давыдова, известная под псевдонимом Тетя Мотя, на своей странице в Instagram рассказала, что приняла участие в съемках нового клипа.

«Делюсь потрясающей новостью! Группировка «Ленинград» снова в деле! Сегодня в полночь Сергей Шнуров представит новый клип! Для меня невероятная честь сообщить об этом!» — написала она.

Блогер призналась, что ее мечтой было поработать с «группировкой» Шнурова.

«Позвонили из небесной канцелярии, чтобы сообщить, что мой запрос был услышан, и меня ждет роль в клипе группы «Ленинград»! Я прыгала на кровати, носилась по дому, громко кричала от радости! Мое участие в клипе — это сбывшаяся большая мечта!» — сообщила Давыдова.

По ее словам, режиссером клипа выступил фотограф Даниил Величко. Вместе с Давыдовой в кадре будет одна из бэк-вокалисток группы Виктория Кузьмина. Она также опубликовала на своей странице фрагмент ролика.

В марте прошлого года Шнуров сообщил своим подписчикам в Instagram о том, что тур в этом году станет прощальным. Чуть позже он объяснил, что «Ленинград» был создан как ответ на происходящее в стране. Музыкант пояснил, что многие заявляли о скатывании в 90-е, а также об эпохе застоя. Однако теперь, по мнению Шнурова, эпоха застоя страны подошла к концу, а значит, и группировка должна прекратить свое существование.

В феврале Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста, передавал RT. В конце июня стало известно, что музыкант назначен на пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.