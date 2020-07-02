Появилось видео прогулки Малышевой с вылечившейся от COVID-19 матерью в инвалидной коляске

Москва, 2 июля. Российская телеведущая Елена Малышева опубликовала в социальных сетях видеоролик, на котором она везет свою мать в инвалидном кресле. Родственница звезды экрана недавно излечилась от коронавируса, однако по-прежнему страдает от других недугов.

Как стало известно из публикации, Малышева решила выйти с матерью на прогулку по центральным районам Москвы. Однако Галина Александрова практически не ходит из-за тяжелого состояния здоровья. Все дело в трех пороках сердца и сердечной недостаточности, а также в поражении позвоночника.

Мать телеведущей поборола коронавирус, однако от других болезней у женщины уже не получится избавиться. Однако Галина Александровна хочет жить полноценной жизнью, поэтому Малышева вышла с ней в город.

«Я взяла кресло-каталку и повезла маму на Красную площадь, в ГУМ», — объяснила теледоктор.

Также Малышева поблагодарила всех, кто помог преодолеть преграды на пути по городу и сделал городскую среду доступной для инвалидных колясок. В конце телеведущая пожелала подписчикам выходить с пожилыми родителями на прогулки также, как родственники делали это в детстве.

Болезнь матери стала серьезным испытанием для Малышевой, и сейчас она старается как можно больше времени проводить с родительницей. Также звезда ранее назвала препараты, которые помогли излечить Галину Александровну от коронавируса.