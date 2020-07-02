Мирослава Карпович рассказала об угрозах из-за Павла Прилучного

Москва, 2 июля. Российская телезвезда Мирослава Карпович стала объектом травли из-за возможного романа с Павлом Прилучным. Актрисе поступает огромное количество угроз от поклонниц Прилучного.

Карпович запомнилась российскому телезрителю, в первую очередь, по сериалу «Папины дочки». Однако спустя много лет после закрытия сериала она вновь оказалась в центре внимания общественности. Все дело в возможном романе между актрисой и ее коллегой, Павлом Прилучным. Последний недавно развелся с Агатой Муцениеце, и большинству его фанаток бывшая жена явно больше по душе, чем Карпович.

«Агата в сто раз лучше, чем ты!», — писали актрисе в социальных сетях.

Также ей советовали «убрать руки от Павла», у которого есть семья, и даже направляли угрозы. По словам актрисы, она не обращает внимание на хейт и старается извлечь из него выгоду. Девушка активно ведет Instagram, и сообщила, что за время пандемии на нее подписались около десяти тысяч человек. Однако из-за слухов о романе с Прилучным и возникшей шумихи количество ее подписчиков увеличилось еще сильнее.

Подводя итог, актриса поблагодарила недоброжелателей за популярность, однако слухи о близости с Прилучным комментировать не стала. По словам Карпович, она принципиально никогда не рассказывает о своей личной жизни.

Стоит отметить, что о Прилучном периодически вспоминает и его бывшая супруга в своих интервью. Так, ранее Агата Муцениеце рассказала о неудачной попытке сына вернуть отца в семью.