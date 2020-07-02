WhatsApp получит новые функции

Москва, 2 июля. Новые функции в ближайшее время появятся в мессенджере WhatsApp. Анонс обновления опубликован на сайте приложения.

Разработчики обещают, что улучшенная версия будет доступна для пользователей в течение нескольких недель, при этом точная дата обновления не сообщается.

Теперь пользователи смогут отправлять друг другу анимированные стикеры. Также станет более простой процедура добавления новых контактов, для этого будет достаточно просканировать QR-код пользователя, после чего он появится в списке.

Новая версия будет обладать улучшенную функцию групповых видеозвонков. Число участников разговора увеличится до восьми, при этом изображение каждого из них станет возможно растянуть на весь экран.

Кроме того, усовершенствования коснулись настольной и онлайн-версий WhatsApp, в которых появится темный режим. А пользователи гаджетов с операционной системой KaiOS получат возможность делиться обновлениями, исчезающими через сутки, с помощью популярной функции статуса.

В середине июня в WhatsApp появилась функция денежных переводов, причем нововведение анонсировал глава компании Марк Цукерберг. Новая функция работает на платежной системе Facebook Pay и пока доступна только для бразильских пользователей, передает телеканал «360».