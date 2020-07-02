Меган Маркл обвинила Елизавету II в агрессивных атаках и травле СМИ

Лондон, 2 июля. Супруга принца Гарри Меган Маркл обвинила королеву Великобритании в том, что ее травят СМИ. По мнению Меган, Елизавета II должна была помешать таблоидам публиковать клевету. Это, по словам актрисы, довело ее до нервного срыва.

Еще в октябре прошлого года Маркл подала в суд на Mail on Sunday, обвинив газету и ее издателя в нарушении закона об авторском праве и недобросовестном использовании личной информации. Mail on Sunday опубликовала личное письмо Маркл своему отцу.

Сегодня ее адвокаты представили Высокому суду Лондона новые документы по иску. Из них следует, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл принесла экономике Британии 1,24 млрд долларов, однако это никоим образом не повлияло на отношение к ней британской прессы, которая нарушила ее право на частную жизнь.

Помимо этого, негативное освещение в прессе событий, связанных с беременностью Маркл, привели к удару по ее психическому здоровью. Недовольство Меган вызывает и то, что королевский двор не сумел защитить ее. По ее мнению, все королева и все члены королевской семьи виновны в бездействии на фоне этих агрессивных атак со стороны прессы. Маркл также утверждает, что ее друзьям и близким запретили как-либо заступаться за нее и комментировать ситуацию с клеветой. В итоге им пришлось делать это анонимно, сообщает телеканал 360.

Ранее издание CCN сообщало, что Елизавета II тоже не в восторге от поведения и образа жизни Меган Маркл. По данным журналистов, королева открыто выразила свое недовольство тайной вечеринкой baby shower в Нью-Йорке, на которую Маркл потратила 59 100 долларов. Елизавета сочла это «неуместным».

CCN называет Маркл «королевской транжирой» и упрекает в просто «неприличных» тратах на собственные удовольствия и гардероб.