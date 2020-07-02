Лукашенко заявил, что Минск не собирается бежать от Москвы

Минск, 2 июля. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен отделяться от Москвы, однако требует к себе уважительного отношения. Слова глава страны приводятся на его официальном сайте.

По словам Лукашенко, с Востока боятся потерять Белоруссию, и он этого не скрывает.

«Понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся, просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески», — отметил президент республики.

Он также указал, что Белоруссия выступает против того, чтобы страной «понукали» с Запада. С точки зрения Александра Лукашенко, в настоящее время в мире «идет страшная конкурентная борьба, и белорусам в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво».

«Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда», — резюмировал белорусский президент.

Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Они также высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной войне. Глава белорусского государства назвал Ржевский мемориал Советскому солдату символом нерушимой дружбы двух стран.