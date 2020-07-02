В Крыму нашли дешевый источник пресной воды

Симферополь, 2 июля. Проблема пресной воды в Крыму все еще остается актуальной. Однако вполне возможно, что новый способ опреснения воды позволит избавить крымчан от проблем с недостатком влаги.

Сейчас на полуострове функционирует всего одна опреснительная установка, которая производит забор воды из Черного моря. Дело в том, что подобный способ добычи пресной воды считается крайне дорогим и малоэффективным. Опреснители используются в южных приморских странах, находящихся на пустынных территориях. Пресную воду из моря добывают на Аравийском полуострове, в Египте и Израиле, однако везде этот процесс очень дорог.

«Без серьезного дотирования сферы водоснабжения Крыма его население будет всегда зависеть от капризов природы», – завил гидролог Максим Кушнир.

В настоящее время в районе крымского города Судак строится новая, опытная опреснительная станция. Согласно расчетам, стоимость ее работы будет очень невысока по сравнению с существующими аналогами. Предварительные данные сообщают, что объект сможет обрабатывать 20 тысяч кубометров ежедневно, а стоимость одного кубометра воды при этом будет составлять около 30 рублей. Сейчас жители города Севастополь платят от 32 до 39 рублей за один кубометр воды, поэтому разработку компании «Аква-Джаст» можно по праву считать весьма конкурентоспособной.

Пока российские разработчики решают созданные Киевом проблемы на полуострове, украинцы продолжают предпринимать попытки насолить России. Так, ранее стало известно, что Украина намерена пожаловаться в Арбитражный трибунал в Гааге из-за запуска грузовых поездов по Крымскому мосту.