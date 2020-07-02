Пентагон готовит F-22 к противостоянию с Су-57

Москва, 2 июля. Пентагон ищет способ противостоять российским истребителям Су-57. Американские военные надеются, что с этой задачей справятся самолеты F-22, имеющие схожие тактико-технические характеристики, пишет The National Interest.

Генерал-лейтенант ВВС США Джеймс Холмс полагает, что предыдущие версии F-22 можно применять в так называемых «красных» эскадрильях, пилоты которых изображают российских и китайских летчиков.

Как сообщает Утро.ру, это позволит, по мнению американского командования, освободить больше средств для создания истребителя шестого поколения. Уже ведутся работы над прототипами, однако генералитет США надеется ускорить модернизацию F-22.

На сегодняшний день самолеты усовершенствованы до версии 3.2В и могут нести на своем борту ракеты AIM-9X Block 1. При этом сообщается, что уже готовы Block 2, обладающие электронным защитным устройством зажигания и модернизированным детонатором. Помимо этого, истребители вооружат улучшенными ракетами средней дальности AIM-120D.

F-22 из «красных дивизий» оснащены базовыми ракетами, не имеют модернизированного стелс-покрытия, но обладают схожей маневренностью. Чтобы добиться внешней схожести, истребители раскрасят в такие же пиксели, как у Су-57.