Скончался автор песен Кобзона и Магомаева

Москва, 2 июля. Поэт Борис Дубровин скончался в московском районе Медведково на 95-м году жизни. Об этом сообщил актер и режиссер Аким Салбиев.

По его словам, автор ушел из жизни в своей квартире еще 25 июня.

«Борис Саввович умер в Москве после продолжительной болезни», — рассказал Салбиев.

Как передает Kp.ru, причиной смерти, вероятно, стала сердечно-сосудистая недостаточность. Предположительно, поэт будет похоронен на столичном Троекуровском кладбище.

Борис Дубровин родился в 1926 году. Участвовал в боях Великой Отечественной войны, уйдя на фронт в 17 лет. На его счету военные операции в Белоруссии, Польше и Германии. За боевые заслуги был удостоен ордена Отечественной войны II степени, а также медалей «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

Поэт получил известность, написав ряд песен, которые исполняли Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Юрий Антонов, Анна Герман, Лев Лещенко и другие артисты. Он сотрудничал с такими композиторами, как Владимир Шаинский, Давид Тухманов, Игорь Крутой.

Наиболее известными шлягерами, вышедшими из-под его пера, стали «От печали до радости», «Любви негромкие слова», «Маленькая Москва», «Броненосец «Потемкин» и «Вся жизнь моя». Кроме того, Дубровин выпустил около 20 сборников стихов и шесть прозаических произведений.