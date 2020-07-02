Добровольская возмутилась слухами об истязании Ефремовым бывших жен

Москва, 2 июля. Бывшая жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова, актриса Евгения Добровольская прокомментировала слухи об избиении артистом своих возлюбленных.

Знакомые 54-летнего актера обвинили его в спаивании и избиении бывших жен. Режиссер Валерий Сергеев заявил, что Ефремов «истязал женщин» и подсаживал своих дам сердца на алкоголь.

Слова режиссера о рукоприкладстве подтвердила бывшая завлит МХТ Чехова Татьяна Бронзова. Она утверждает, что артист становился агрессивным после употребления спиртных напитков, также он не переносил, когда ему кто-то перечил.

Добровольская заявила, что не хочет говорить ни о Ефремове, ни о слухах вокруг его персоны, и переадресовала вопрос о рукоприкладстве тем, кто распространяет эти сообщения.

«Бронзова, если что-то знает, то пусть и говорит. Я все это не комментирую и не хочу муссировать тему, связанную с человеком, который сейчас находится в беде человеческой. Прошу отстать от него», — возмущенно сказала актриса МХТ Чехова в интервью телеканалу 360.

Сейчас заслуженный артист России находится под домашним арестом. В результате ДТП в центре Москвы с его участием погиб один человек, напомнил Infox.ru.

Родные погибшего Сергея Захарова не готовы идти на мировую с артистом и хотят справедливого наказания для звезды сцены. Многие эксперты убеждены, что актер должен отправиться в тюрьму. В частности, блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.