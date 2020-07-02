Пекин, 2 июля. Китайское издание Sohu уличило США в попытках подобраться к российским границам. К такому выводы военные эксперты пришли, проанализировав новые маневры американских военных в Европе. Обозреватели из КНР убеждены — шансы американцев равны нулю.

Ранее Штаты вывели часть своего контингента из Германии и, как полагают обозреватели Sohu, сосредоточили внимание на Польше, пишет «ПолитРоссия».

Очевидно, эту страну Пентагон рассматривает в будущем в качестве своего главного плацдарма на территории ЕС. Причина этого, по мнению авторов материала, в том, что американцы проигрывают России в северных регионах, где Москва хорошо укрепила свои позиции в районе Северного Ледовитого океана. Поэтому у США сосредотачивают свои основные силы на западном направлении.

При этом развертывание американских войск в Польше совсем не так опасно для России, как полагают в Пентагоне. Журналисты предупредили, что США не стоит забывать о том, что на их пути стоит Калининград, и этот город является «большой проблемой для НАТО». Авторы Sohu считают, что если Штаты двигаться прямо на Россию, сначала им нужно «вытащить этот гвоздь».

«Однако сделать это будет чрезвычайно сложно», — подчеркивают эксперты.

В Калининградской области дислоцирована мощная группировка войск, сломить сопротивление которой, не понеся колоссальных потерь, невозможно, пояснили они. Кроме того, совсем недавно Москва наглядно предупредила американцев о последствиях этих действий.

«Не так давно в Москве прошел масштабный парад, который стал своего предупреждением всем странам, желающим бросить вызов россиянам», — заключили журналисты Sohu.

Отметим, что еще в марте прошлого на боевое дежурство в Калининградской области заступили ЗРС С-400. «Триумфы» способны поражать все современные и перспективные средств воздушно- космического нападения. Таким образом, регион находится под надежным куполом ПВО.