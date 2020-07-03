«Могла надорваться»: Оксана Пушкина высказалась о причине смерти Юлии Норкиной

Известная телеведущая, замглавы комитета Госдумы по делам семьи, детей и женщин Оксана Пушкина рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей, что с особым пиететом относится к людям, усыновившим или удочерившим детей.

Вспоминая о ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной, она отметила, что в программе «Зеркало для героя» они почти всю запись проговорили о родных и приемных детях семьи.

В апреле 2016 года Оксана Пушкина пригласила супругов Норкиных на свою передачу «Зеркало для героя». Именно тогда и произошло знакомство Оксаны и Юлии.

«До этого мы не были знакомы с Юлей. Андрея я знала по работе на НТВ. Я с особым пиететом отношусь к людям, усыновившим или удочерившим детей», — отметила она.

Телеведущая поделилась воспоминанием, что Юлия Норкина очень эмоционально и довольно жестко осуждала тех людей, которые брали из детдома детей, а потом, не справившись с воспитанием, возвращали их обратно. Она добавила, что среди них были и известные личности. Для нее и ее мужа Андрея Норкина это было неприемлемо, добавила Пушкина.

«Тогда, во время программы, я и узнала Юлю. Умная, яркая, смелая. И сердечная», — отметила Оксана Пушкина.

В своей авторской программе на радио Норкины поддерживали инициативу самой Пушкиной о профилактике семейно-бытового насилия.

«Юля отчаянно, бескомпромиссно, иногда и наотмашь «хлестала» в эфире тех, кто был против закона», — заявила Пушкина в беседе с ФАН, отметив, что Норкина была справедливым человеком.

Телеведущая призналась, что они регулярно общались с Юлей по телефону, в режиме обмена смс.

«Мы не дружили, но общались. В основном, по телефону или переписывались «смсками» За пару месяцев до трагедии она вдруг позвонила мне и сказала: «Нашу программу на радио закрывают! Что же я буду делать теперь?» Думая о том, что произошло с Юлей, я склоняюсь к мысли, что у каждого есть свой предел. Юля могла просто надорваться...», — заключила Пушкина.

14 июля исполнится 40 дней со дня смерти журналиста, ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной. Ее скоропостижный уход на 53-м году жизни стал шоком для семьи, коллег, для героев ее материалов.