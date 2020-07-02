Россияне получат новую выплату в размере 6500 рублей

Москва, 2 июля. Россияне смогут получить новую выплату по 6500 рублей на человека. Дополнительную меру поддержки граждан РФ готовит кабмин, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, новые субсидии затронут представителей малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях. Выплаты направлены на оказание помощи предприятиям для проведения дезинфекционных мероприятий и коснутся порядка 1,5 миллиона человек, пишет iReactor.

Компании получат от государства по 15 тысяч рублей, еще 6,5 тысячи рублей будут перечислены в расчете на каждого сотрудника. Размер выплат будет рассчитываться исходя из численности работников по состоянию на май текущего года.

Для оформления субсидии предпринимателю нужно обратиться в налоговую службу через личный кабинет на сайте ФНС.

Всего на выплату субсидий правительство направит 20 миллиардов рублей. Средства будут выделены из резервного фонда.

Ранее юрист Оксана Красовская рассказала, как пенсионерам получить льготы на коммунальные услуги. По ее словам, субсидии полагаются тем пенсионерам, чьи расходы на оплату жилья и услуг ЖКХ превышают максимально допустимую величину. Для этого необходимо обратиться с заявлением в МФЦ, передает Ura.ru.